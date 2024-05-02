Цей напій відлякає слимаків з городу: названо найкращий засіб проти шкідника

Захист рослин від слимаків та равликів є дуже важливим заходом для дачників. Ці шкідники можуть завдати значної шкоди культурам, які вирощуються на присадибних ділянках.

Простим і дієвим рішенням можуть стати пастки з використанням одного популярного напою, які можна виготовити власноруч. Про це пише Телеграф.

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Слимаки особливо полюбляють запашні квіти, квасолю, горох, салат і селеру. Вони можуть завдати шкоди цим рослинам, прогризаючи діри в листках, стеблах, квітках, коренеплодах та цибулинах. Однак, існують методи боротьби з ними без використання хімікатів. Наприклад, аромат пива може допомогти ефективно відлякати слимаків від вашої рослинності.

Як створити пивну пастку для слимаків

Щоб позбутися від надокучливих слимаків, спробуйте наступний метод: наповніть порожню консервну банку пивом на висоту приблизно 3 сантиметри та закопайте її в землю так, щоб верх банки був на рівні з землею. Слимаків приваблює запах і гази, що утворюються під час ферментації пива, і вони полізуть у банку, де потім потонуть.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що висадити біля кущів та дерев навесні, щоб слимаки тікали з вашого саду.

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