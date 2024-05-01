Обов'язково додайте це при посадці розсади: найкраще добриво для помідорів

Щоб убезпечити майбутній урожай помідорів від шкідників та покращити їх приживлюваність, рекомендується перед посадкою додати в лунки певні добрива та препарати.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете захистити свої томати від шкідників, стимулювати їх ріст та покращити приживлюваність на новому місці. Що ж радять фахівці "Флористікс"?

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Захист від шкідників: Перед посадкою розсади помідорів рекомендується додати в лунку гранульований препарат "Рембек". Цей засіб ефективно бореться з капустянкою, яка може завдати значної шкоди рослинам.

Добриво: Разом з "Рембеком" рекомендується додати в лунку органічне добриво "Агровіт Кор". 10 кг цього добрива за своєю ефективністю дорівнює 150 кг перегною, тому воно може стати чудовою альтернативою, якщо у вас його немає.

Разом з "Рембеком" рекомендується додати в лунку органічне добриво "Агровіт Кор". 10 кг цього добрива за своєю ефективністю дорівнює 150 кг перегною, тому воно може стати чудовою альтернативою, якщо у вас його немає. Стимулювання росту: За день до висадки розсади рекомендується полити її розчином бурштинової кислоти. Це допоможе стимулювати розвиток кореневої системи та покращити адаптацію рослин на новому місці.

Як правильно посадити розсаду томатів:

Додайте в лунку столову ложку "Агровіт Кору" та кілька гранул "Рембека". Ретельно перемішайте добрива з ґрунтом. Опустіть саджанець у лунку, видаліть сім'ядольне листя. Загорніть лунку. У разі занадто вологого ґрунту на ділянці, можна посадити томати не в ґрунт, а в звичайні поліетиленові пакети без дна.

Після посадки:

Полийте кожну рослину 0,5 л теплої води.

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