Обов'язково додайте це при посадці розсади: найкраще добриво для помідорів
Щоб убезпечити майбутній урожай помідорів від шкідників та покращити їх приживлюваність, рекомендується перед посадкою додати в лунки певні добрива та препарати.
Дотримуючись цих простих порад, ви зможете захистити свої томати від шкідників, стимулювати їх ріст та покращити приживлюваність на новому місці. Що ж радять фахівці "Флористікс"?
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- Захист від шкідників: Перед посадкою розсади помідорів рекомендується додати в лунку гранульований препарат "Рембек". Цей засіб ефективно бореться з капустянкою, яка може завдати значної шкоди рослинам.
- Добриво: Разом з "Рембеком" рекомендується додати в лунку органічне добриво "Агровіт Кор". 10 кг цього добрива за своєю ефективністю дорівнює 150 кг перегною, тому воно може стати чудовою альтернативою, якщо у вас його немає.
- Стимулювання росту: За день до висадки розсади рекомендується полити її розчином бурштинової кислоти. Це допоможе стимулювати розвиток кореневої системи та покращити адаптацію рослин на новому місці.
Як правильно посадити розсаду томатів:
- Додайте в лунку столову ложку "Агровіт Кору" та кілька гранул "Рембека".
- Ретельно перемішайте добрива з ґрунтом.
- Опустіть саджанець у лунку, видаліть сім'ядольне листя.
- Загорніть лунку.
- У разі занадто вологого ґрунту на ділянці, можна посадити томати не в ґрунт, а в звичайні поліетиленові пакети без дна.
Після посадки:
- Полийте кожну рослину 0,5 л теплої води.
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