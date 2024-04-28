Помідори виростуть великими та здоровими завдяки простому добриву: поради дачників

Помідори є популярною культурою тому, що їх легко вирощувати. Секрет збільшення врожаю полягає в тому, щоб годувати їх правильним добривом.

Калій є ключовим фактором родючості помідорів, оскільки ця поживна речовина покращує колір і смак плодів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Фахівці радять приготувати власний домашній корм для томатів, використовуючи рецепт чаю з бананової шкірки. Шкірка банана містить 42 відсотки калію, який є одним із основних компонентів добрива.

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Для початку промийте бананові шкірки водою і помістіть їх у скляну банку, поки вона не заповниться приблизно наполовину. Додайте в банку водопровідну воду, доки вона повністю не заповниться, а потім щільно закрутіть кришку.

Потім дайте суміші настоятися протягом п’яти-семи днів, щоб поживні речовини повністю поглинулися водою. Після цього саморобне добриво буде готове до використання. Просто вилийте воду на основу рослини помідорів і викиньте кашоподібну шкірку в ґрунт.

Рослини помідорів слід підгодовувати кожні 10-14 днів, і це просте добриво можна вносити неодноразово, щоб отримати більш соковитий урожай.

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