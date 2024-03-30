Смакота на підвіконні: як виростити перець чілі вдома

Цей вогненний дар природи, що походить від ацтекського слова "червоний", часто плутають з чорним гірким перцем. Ми розкриємо секрети вирощування гострого перцю чилі вдома, щоб ви могли насолодитися його багатим смаком та ароматом.

Відео дня

Насіння на розсаду можна сіяти вже у лютому-березні, а в регіонах з м'яким кліматом – навіть у січні-лютому. Висаджувати у відкритий ґрунт рекомендується у період бутонізації, коли середньодобова температура стабілізується на рівні +15 +17 ℃. Ґрунт має бути легким та добре пропускати воду. Про це пише Обозреватель.

Полив перцю чилі

Ця культура потребує рясного і частого поливу, особливо під час цвітіння та плодоношення. Не допускайте пересихання ґрунту, адже це негативно вплине на врожай. У літню спеку поливайте перець щодня, а в посуху – навіть двічі на день.

Підживлення перцю

На початку вегетаційного періоду в ґрунт рекомендується внести добрива, що містять фосфор та магній. Під час дозрівання плодів кількість азоту слід зменшити.

Посадка перцю

Для вирощування перцю чилі можна придбати готову ґрунтову суміш або приготувати її самостійно, змішавши в рівних пропорціях некислий верховий торф, перегній та річковий пісок.

Перед посадкою насіння слід підготувати: замочити у слабкому розчині марганцівки на 30 хвилин, загорнути у вологу тканину та почекати при температурі 25 ℃, поки воно не проклюнеться.

Наступним кроком буде посадка проклювшихся насінин у вологий ґрунт на глибину 5-10 мм, дотримуючись відстані між ними не менше 5 см.

Найкраще сіяти насіння у торф'яні горщики або звичайні контейнери, які потім слід накрити плівкою чи склом до появи сходів.

Висадка розсади у ґрунт

Коли на сіянцях з'являться перші бруньки, можна висаджувати їх на відкриті грядки. Переконайтеся, що середньодобова температура встановилася на рівні 15-17 ℃.

На грядці зробіть ямки на відстані 30-40 см при міжряддях 60 см. Перець також можна висаджувати гніздовим способом за схемою 50х50 см, поклавши в одну ямку по два сіянці. Глибина ямки повинна бути такою, щоб сіянець занурився в неї до кореневої шийки.

Читайте також: Чотири "капризи" перцю: що не любить цей овоч

Додатково у кожну ямку можна додати столову ложку мінерального добрива та ретельно перемішати його з ґрунтом. Потім обережно вийміть з горщика сіянець із земляною грудкою й пересадіть на грядку. Завершіть процес мульчуванням ґрунту торфом і за потреби підв'яжіть кущики до опор.

Додаткові поради:

Для вирощування перцю чилі обирайте сонячне місце, захищене від вітру.

Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт.

Слідкуйте за вологістю ґрунту, але не допускайте його перезволоження.

Під час цвітіння та плодоношення можна обприскувати перець чилі розчином борної кислоти для покращення якості плодів.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати перець, щоб отримати щедрий та здоровий врожай.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!