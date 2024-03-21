Це може вбити: експерт сказав, який душ смертельно небезпечний для людини

Британські дослідники представили результати наукової роботи щодо впливу гарячої води на тіло людини. Це дослідження проводилося на замовлення компанії Plumbworld, яка виробляє товари для ванних кімнат.

Фахівці компанії стверджують, що гарячий душ може мати негативний вплив на наше здоров'я, що дозволяє нам переосмислити наші щоденні гігієнічні звички, пише dailystar.co.uk.

Також вас може зацікавити: Правила здорової шкіри: що їсти

Згідно з дослідженням, дуже гарячий душ може призвести до серйозних проблем зі шкірою, такими як сухість, лущення та свербіж. Високі температури можуть зняти природні олії зі шкіри та волосся, що може призвести до загострення екземи та інших захворювань.

Однак негативний вплив гарячого душу не обмежується лише шкірою. Дослідження попереджає, що висока температура води може створити додаткове навантаження на серце, особливо небезпечно для людей з попередніми серцевими проблемами.

"Тепло від гарячого душу змушує кровоносні судини розширюватися, що може призвести до збільшення навантаження на серце", - зазначається в дослідженні.

У світлі цих відкриттів, автор дослідження, Елеонора Поттер, рекомендує поміркованість та обізнаність у гігієнічних процедурах. Короткий і помірно теплий душ може бути безпечнішим варіантом, що дозволяє знизити ризики для здоров'я.

Раніше лікарі попередили про небезпеки тих, хто любить щодня вимивати тіло у душі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!