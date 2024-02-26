Цю страву обожнювала Леся Українка: рецепт Лизаветиного борщу

Леся Українка любила смачно поїсти і охоче готувала сама. Публікуємо рецепт улюбленого борщу Косачівни та запрошуємо насолодитися цією неймовірною симфонією смаків!

Борщ, відомий під назвою "Лизаветин", варила Лесина бабуся Єлизавета Драгоманова. Рецепт цієї страви згадувала в одному зі своїх листів сестра письменниці Ізидора Косач-Борисова. Про це пише Shuba.

На жаль, там не було вказано, скільки якого інгредієнта потрібно взяти. Тому рецепт ризикував бути назавжди забутим. Але ми пропонуємо вам спробувати приготувати цей легендарний борщ за наведеним нижче рецептом.

Інгредієнти:

Вода - 2 л

Курятина - 400 г

Капуста білоголова - 300 г

Морква - 1 шт.

Цибуля - 2 шт.

Буряк - 1 шт.

Буряковий квас - 4 ст. л.

Корінь петрушки - 1 шт.

Олія - 2 ст. л.

Яблуко - 1 шт.

Петрушка (пучок) - 1 шт.

Картопля - 6 шт.

Пшоно - 80 г

Часник (зубчики) - 2 шт.

Сало - 20 г

Сіль за смаком

Перець червоний солодкий - 1 шт.

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Спосіб приготування:

Зваріть курку до готовності та процідіть бульйон крізь сито. Під час варіння періодично знімайте піну, щоб бульйон був прозорим і його легше було процідити.

Помитий та почищений буряк наріжте соломкою. Залійте буряковим квасом, посоліть і викладіть у глибоку сковорідку. Додайте дрібно нарізане кисле яблуко, перемішайте, накрийте кришкою. Додайте трохи жиру з бульйону і тушкуйте до напівготовності.

Так само наріжте соломкою вимиті моркву та корінь петрушки, а цибулю - кубиками. Викладіть на іншу сковорідку, додайте олії чи вершкового масла і тушкуйте під кришкою.

Почищену картоплю поріжте на 4-6 частин залежно від розміру. Капусту наріжте кубиками.

Обсмажте пшоно на сухій сковорідці до злегка золотистого кольору. Потім перекладіть у ступку, додайте 3-4 ложки бульйону і розітріть.

Опустіть картоплю та капусту в бульйон. Додайте попередньо підготовлені інгредієнти: буряки, моркву, корінь петрушки. Варіть під кришкою 15 хвилин, потім всипте розтерте пшоно.

Пропустіть часник через прес, додайте до сала разом із дрібно посіченою зеленню петрушки і розітріть. Наріжте дрібно перець.

Через 5 хвилин після закипання додайте у борщ товчену сальну суміш з часником і петрушкою, а також перець. Посоліть та додайте бурякового квасу за смаком. Доведіть до кипіння. Періодично знімайте піну.

Вимкніть вогонь, накрийте каструлю теплою ковдрою і залиште борщ на півгодини для настоювання.

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