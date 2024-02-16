Витратите до 100 гривень: як смачно та дешево нагодувати всю сім'ю вечерею

Картопля є популярною стравою серед українців. Однак зазвичай вона подається на гарнір, тож вимагає готувати до неї ще салат, чи м'ясні або рибні страви.

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Якщо вам треба швидко та дешево нагодувати всю родину вечерею, спробуйте рецепт картоплі по-селянськи, яка буде пряною, хрусткою ззовні та м'якою усередині. Цим способом приготування поділилася власниця фудблогу vitala_foodblog.

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Інгредієнти:

Кілограм картоплі середнього розміру, яку треба гарно вимити щіткою.

Улюблені спеції, паприка, сіль та перець

Оливкова олія – 2 ст. л.

Як приготувати швидку вечерю:

Картоплю треба зварити у кожушках – 5 хв у киплячій воді.

Наріжте картоплю діпами та додайте спеції, сіль й перець.

Зверху полийте оливковою олією – 2 ст. л. Перемішайте та розкладіть на деку, встеленому пергаментним папером.

Випікайте при 230 градусах 20 хв у попередньо розігрітій упродовж 10 хв духовці.

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