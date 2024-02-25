Такого ви ще не куштували: як приготувати неймовірно ніжний салат з печінкою

Цей салат з курячою печінкою стане справжньою знахідкою для тих, хто не дуже любить цей інгредієнт. Завдяки вдалому поєднанню інгредієнтів та секретним нюансам приготування, печінка виходить ніжною, ароматною та апетитною.

Відео дня

Цей салат за рецептом з сайту noviydoctor стане вашим улюбленим. Він ситний, ароматний, з ніжним смаком печінки, який неодмінно вам сподобається.

Вас також може зацікавити: Витратите до 100 гривень: як смачно та дешево нагодувати всю сім'ю вечерею

Інгредієнти:

300 г курячої печінки;

150 г твердого сиру;

1 червона цибулина;

2 яйця;

1 велика морква;

50 г волоських горіхів (за бажанням);

150 г майонезу;

2 ст. л. тертого пармезану;

Свіжа зелень для подачі;

Сіль та перець за смаком.

Приготування:

Печінка: Промийте печінку, обсушіть паперовим рушником. Розігрійте сковороду з олією, обсмажте печінку до золотистого кольору. Додайте сіль та перець за смаком. Охолодіть. Інші інгредієнти: Зваріть круто яйця, наріжте кубиками. Обсмажте цибулю до м'якості. Зваріть моркву, натріть на крупній тертці. Натріть твердий сир. З'єднання: Наріжте печінку скибочками. Змішайте в мисці печінку, яйця, цибулю, моркву, сир, майонез. Додайте горіхи (за бажанням). Посоліть, поперчіть. Подача: Перекладіть салат на тарілку, посипте пармезаном. Прикрасьте зеленню. Подавайте одразу після приготування.

Секрети:

Для ніжної печінки замочіть її в молоці на 30 хвилин перед приготуванням.

Для більш пікантного смаку додайте в салат мариновані огірки або каперси.

Замість майонезу можна використовувати йогуртовий соус.

Радимо також звернути увагу на рецепт хека під сирно-цибулевою шубою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!