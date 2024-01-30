Ці сукні повинна мати кожна модниця: весняний гардероб весна 2024 року (фото)

Весна – це час, коли хочеться яскравості та легкості. Створити такий образ допоможуть сукні.

Знавці моди кажуть, що цієї весни будуть у тренді насичені кольори. Про нові тенденції стилісти розповіли у коментарі whowhatwear. Фахівці показали сукні, які весняного сезону будуть особливо актуальними.

Також читайте: Стилісти назвали нехитрий трюк, щоб виглядати вище

Під час вибору сукні враховуйте свій тип фігури та вибирайте сукню, яка відповідає вашому стилю. Не бійтеся експериментувати з кольорами і фактурами.

Сукні з драпіруванням – не бійтеся експериментувати з кольорами. Сукні з такими елементами чудово сядуть на будь-яку фігуру.

Червоні сукні – стануть хітом навесні. Подбайте про їх наявність у гардеробі та завчасно підберіть взуття. Це можуть бути підбори, або навіть кросівки, головне аби ви почувалися комфортно.

Прозорі сукні – цей варіант для сміливих. Палітра кольорів сітчастих суконь може бути різнобарвною – все залежить від ваших особистих смаків. До подібного одягу можуть підійти не лише підбори, а навіть масивні чоботи.

Сукні з пір'ям – подібний одяг не для щоденних прогулянок. А от для вечірок та походу у ресторан – саме те. Однак стилісти радять уникати похмурих кольорів.

Сукні Babydoll повернулися. Такі плаття чудово підійдуть як жінок низького зросту, так і для високих красунь. Вони також дозволяють прикрити зайві кілограми на сідницях та животі.

Раніше стилісти показали взуття, яке буде актуальним навесні 2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!