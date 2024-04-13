Ці кухонні відходи стимулюють цвітіння троянд: отримайте пишні клумби за безцінь

Троянди - це витривалі рослини, які можуть рости й цвісти без особливого догляду. Проте, щоб насолодитися рясним цвітінням і здоровим ростом, їм необхідні добрива.

Фахівці з Better Homes & Gardens зауважують, що троянди, як і всі рослини, потребують трьох основних поживних речовин: азот (N), фосфор (P) і калій (K), а також вторинні і мікроелементи. Більшість садових ґрунтів містять ці поживні речовини, але їх запас виснажується з часом.

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Найкращі добрива для троянд

Добрива бувають органічними (отримані з рослин або тварин) і синтетичними (неорганічними). Їх випускають у сухій, рідкій формі або у формі позакореневих розпилювачів.

Навесні краще підживлювати троянди добривами з високим вмістом азоту (N) і калію (K) для стимулювання цвітіння.

Як удобрити кущі троянд:

Щойно висаджені троянди: додайте компост у яму під час посадки, а потім внесіть рідке добриво через місяць.

Старі кущі троянд: коли нові ростки відростуть на 15 см, внесіть під кущі компост. Після першого цвітіння внесіть рідке добриво.

Троянди з повторним цвітінням: їх треба підживлювати кожні 2-3 тижні до кінця літа. Тим часом фахівці видання Еxpress радять використовувати апельсинову шкірку для підгодовування кущів троянд та для того, аби боротися зі шкідниками.

Апельсинові шкірки надзвичайно поживні для ґрунту, бо містять азот, а також захищають від багатьох шкідників, які харчуються рослинами – вони дієві проти жуків, комарів, комах, мурах, слимаків та равликів. Такі жуки, як комарі, мурахи, слимаки, равлики та плодові мушки, також будуть відлякувати ваш сад завдяки сильному цитрусовому запаху апельсинової шкірки. Як перетворити апельсинову шкірку на добриво та засіб для шкідників.

Наповніть скляну банку апельсиновою шкіркою та водою. Притовчіть її ложкою, аби виділилися ефірні олії. Настоюйте добу, а потім процідіть та обприскайте рослини. Використану шкірку підкопайте під троянди, або рослини, що люблять азотні добрива.

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