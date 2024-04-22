Ці фрукти та овочі можуть захистити від діабету: поради лікарів

Нові дослідження, проведені фахівцями з Університету Турку, виявили, що певні фрукти та овочі можуть знизити ризик розвитку діабету завдяки вмісту корисних пігментів. Ці висновки підтверджують значення раціону, насиченого фруктами та овочами червоного та фіолетового кольору, у профілактиці цієї захворюваності.

Антоціани, пігменти, що надають фруктам та овочам червоного та фіолетового кольору їхню насичену окраску, демонструють потужний захисний потенціал від діабету. Ці пігменти впливають на енергетичний обмін, мікробіоту та запалення в кишечнику, що сприяє зниженню ризику виникнення цього захворювання.

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Особливу користь для здоров'я вчені відзначили у фіолетовій картоплі, яка містить велику кількість антоціанів. Дослідження також показало, що продукти, що містять ацильовані антоціани, мають ще більший ефект в профілактиці діабету. Фіолетова картопля, редька, фіолетова морква та червона капуста є багатими джерелами цих корисних пігментів.

Зокрема, чорниця та шовковиця містять неацильовані антоціани, які, хоча менше ефективно засвоюються організмом, також відзначаються пробіотичними властивостями. Ці пігменти покращують здоров'я кишечника, зменшують запалення та регулюють обмін речовин, сприяючи зниженню ризику розвитку діабету.

Дослідження цього типу нагадують про важливість збалансованого раціону, насиченого фруктами та овочами різних кольорів, як ключового елемента здорового способу життя та профілактики захворювань, зокрема, діабету.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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