Який продукт варто виключити людям після 60: ви будете здивовані

Після 60 років в організмі відбуваються природні зміни, які впливають на обмін речовин, роботу внутрішніх органів та потребують корегування раціону.

Зміни в обміні речовин:

Сповільнення метаболізму: З віком обмін речовин сповільнюється, що може призвести до набору зайвої ваги.

З віком обмін речовин сповільнюється, що може призвести до набору зайвої ваги. Втрата зубів: Втрата зубів може ускладнити пережовування їжі та засвоєння поживних речовин.

Зміни у внутрішніх органах:

Стравохід: Стравохід може стати вигнутим, що може ускладнити проковтування їжі.

Стравохід може стати вигнутим, що може ускладнити проковтування їжі. Жовчний міхур: Жовчний міхур може подовжитися, що може призвести до проблем з жовчовиділенням.

Жовчний міхур може подовжитися, що може призвести до проблем з жовчовиділенням. Кишківник: У кишківнику зменшується кількість молочнокислих бактерій, що може призвести до проблем з травленням.

Про це пише Радіотрек.

Читайте також: 5 видів крупи, які можна і варто вживати при діабеті

Рекомендації щодо харчування:

Частота прийомів їжі: Їсти 4-5 разів на добу. Це допоможе стимулювати метаболізм та краще засвоїти поживні речовини.

Їсти 4-5 разів на добу. Це допоможе стимулювати метаболізм та краще засвоїти поживні речовини. Енергетична цінність: Загальна енергетична цінність страв не повинна перевищувати 2200 калорій. Це допоможе контролювати вагу та запобігти набору зайвих кілограмів.

Білок: Вживати достатню кількість білка. Білок важливий для підтримки м'язової маси та імунної системи. Хорошими джерелами білка є м'ясо, риба, птиця, яйця, бобові та горіхи.

Вживати достатню кількість білка. Білок важливий для підтримки м'язової маси та імунної системи. Хорошими джерелами білка є м'ясо, риба, птиця, яйця, бобові та горіхи. Жири: Віддавати перевагу ненасиченим жирам, які містяться в рибі, оливковій олії, авокадо та горіхах. Обмежувати споживання насичених та транс-жирів, які містяться в жирному м'ясі, ковбасах, фастфуді та кондитерських виробах.

Віддавати перевагу ненасиченим жирам, які містяться в рибі, оливковій олії, авокадо та горіхах. Обмежувати споживання насичених та транс-жирів, які містяться в жирному м'ясі, ковбасах, фастфуді та кондитерських виробах. Вуглеводи: Вживати складні вуглеводи, які містяться в цільнозернових продуктах, овочах та фруктах. Обмежувати споживання простих вуглеводів, які містяться в білому хлібі, цукрі та кондитерських виробах.

Овочі та фрукти: Вживати багато овочів та фруктів. Вони є джерелами вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів.

Вживати багато овочів та фруктів. Вони є джерелами вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів. Кисломолочні продукти: Вживати кисломолочні продукти. Вони містять пробіотики, які корисні для травлення.

Вживати кисломолочні продукти. Вони містять пробіотики, які корисні для травлення. Вода: Пити багато води. Вода важлива для підтримки водного балансу організму та виведення токсинів.

Пити багато води. Вода важлива для підтримки водного балансу організму та виведення токсинів. Відмова від шкідливих звичок: Відмовитися від куріння та надмірного вживання алкоголю.

Нагадаємо, ми вже писали, чому варто включити до свого раціону булгур.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!