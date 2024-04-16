Який продукт варто виключити людям після 60: ви будете здивовані
Після 60 років в організмі відбуваються природні зміни, які впливають на обмін речовин, роботу внутрішніх органів та потребують корегування раціону.
Зміни в обміні речовин:
- Сповільнення метаболізму: З віком обмін речовин сповільнюється, що може призвести до набору зайвої ваги.
- Втрата зубів: Втрата зубів може ускладнити пережовування їжі та засвоєння поживних речовин.
Зміни у внутрішніх органах:
- Стравохід: Стравохід може стати вигнутим, що може ускладнити проковтування їжі.
- Жовчний міхур: Жовчний міхур може подовжитися, що може призвести до проблем з жовчовиділенням.
- Кишківник: У кишківнику зменшується кількість молочнокислих бактерій, що може призвести до проблем з травленням.
Про це пише Радіотрек.
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Рекомендації щодо харчування:
- Частота прийомів їжі: Їсти 4-5 разів на добу. Це допоможе стимулювати метаболізм та краще засвоїти поживні речовини.
- Енергетична цінність: Загальна енергетична цінність страв не повинна перевищувати 2200 калорій. Це допоможе контролювати вагу та запобігти набору зайвих кілограмів.
- Білок: Вживати достатню кількість білка. Білок важливий для підтримки м'язової маси та імунної системи. Хорошими джерелами білка є м'ясо, риба, птиця, яйця, бобові та горіхи.
- Жири: Віддавати перевагу ненасиченим жирам, які містяться в рибі, оливковій олії, авокадо та горіхах. Обмежувати споживання насичених та транс-жирів, які містяться в жирному м'ясі, ковбасах, фастфуді та кондитерських виробах.
- Вуглеводи: Вживати складні вуглеводи, які містяться в цільнозернових продуктах, овочах та фруктах. Обмежувати споживання простих вуглеводів, які містяться в білому хлібі, цукрі та кондитерських виробах.
- Овочі та фрукти: Вживати багато овочів та фруктів. Вони є джерелами вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів.
- Кисломолочні продукти: Вживати кисломолочні продукти. Вони містять пробіотики, які корисні для травлення.
- Вода: Пити багато води. Вода важлива для підтримки водного балансу організму та виведення токсинів.
- Відмова від шкідливих звичок: Відмовитися від куріння та надмірного вживання алкоголю.
Нагадаємо, ми вже писали, чому варто включити до свого раціону булгур.
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