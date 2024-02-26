Якщо вам набридли сирники: як приготувати смачний та ситний сніданок з сиром та яблуками
Як зробити сирні палички з яблуками
Цей рецепт для тих, хто любить сирні страви, але шукає нові цікаві варіанти. Сирні палички готуються так само швидко, як і сирники, але мають нову форму, м'яку текстуру та неймовірний аромат.
Смачні, м'які сирні палички з яблуками – це чудовий варіант для сімейного сніданку, який готується лише за 10 хвилин. Рецептом поділились на сайті "Господинька".
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Інгредієнти:
- Сир 5% - 330 г
- Сметана - 2 ст. л. (з гіркою)
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Цукор - 4 ст. л.
- Ванілін - щіпка
- Яблуко - 1 шт. (середнє)
- Яйце - 1 шт.
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Борошно - 250-300 г
- Родзинки - 50 г
- Олія - для смаження
Приготування:
- До сиру додайте цукор, сіль, яйце, сметану та збийте блендером до однорідної маси.
- Якщо вас не бентежать крупинки сиру, масу можна просто перемішати ложкою.
- Додайте ванілін, розпушувач, яблуко, натерте на крупній тертці, родзинки без кісточок і знову перемішайте до однорідності.
- Додавайте борошно поступово, замішуючи м'яке тісто. Кількість борошна може трохи відрізнятися залежно від соковитості яблука та жирності сиру.
- Присипте стіл борошном, викладіть тісто та розділіть на 3 рівні частини.
- Кожну частину розкачайте в прямокутник товщиною 1 см і наріжте піцерізкою або ножем на смужки шириною 2-2,5 см.
- Розігрійте олію на сковороді, викладіть палички та смажте на помірному вогні з обох боків до золотистого кольору.
- За бажанням посипте готові палички цукровою пудрою, полийте згущеним молоком або подавайте з варенням чи медом.
Порада:
- До начинки можна додати тертий сир, зелень, горіхи або інші сухофрукти.
- Замість яблука можна використовувати грушу, персик або інші фрукти.
- Сирні палички можна також запекти в духовці при 180°C протягом 20-25 хвилин.
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