Якщо напав вечірній голод: три продукти, які можна їсти перед сном не боячись за фігуру

Всім відомо, що боротьба з зайвою вагою може бути складною. Дотримуючись дієти та режиму дня, вечірній потяг до перекусу може здатися непереборним. Проте, є кілька продуктів, які не лише не зашкодять вашій фігурі, але й можуть допомогти схуднути, якщо їсти їх перед сном. Про це пише Радіотрек.

Арахісове масло:

Незважаючи на високу калорійність,арахісове масло може стати ситним вечірнім перекусом, якщо вживати його в невеликих кількостях.

Білок, що міститься в арахісовому маслі, забезпечує м'язи поживними речовинами протягом ночі, запобігаючи їх руйнуванню.

Арахісове масло також сприяє термогенезу, що прискорює спалювання жиру.

Не рекомендується вживати більше 10 грамів арахісового масла за один раз.

Темний шоколад:

Невеликий шматочок темного шоколаду перед сном може мати подвійну користь.

Спочатку він трохи підвищує рівень цукру в крові, що може призвести до швидкої втоми і зменшення тяги до їжі.

Магній, що міститься в шоколаді,сприяє глибокому і розслаблюючому сну.

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Мигдаль:

Мигдаль, багатий на магній і триптофан, є чудовим снодійним.

Триптофан перетворюється в організмі на серотонін, гормон, який відповідає за гарний сон.

Мигдаль також сприяє виробленню мелатоніну, гормону, що регулює цикл сну і неспання.

Мигдаль - це ситні ласощі, які не зашкодить вашій фігурі.

Пам'ятайте, що вживання цих продуктів не гарантує схуднення без інших заходів, таких як здорове харчування та регулярні фізичні вправи. Проте, вони можуть стати корисними доповненням до вашого режиму харчування і допомогти вам досягти бажаних результатів.

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