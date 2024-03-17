Якщо набридли сирники: як приготувати сирну запіканку з родзинками
Любите сирники? А як вам сирна запіканка? Це ж справжня смакота! Її можна їсти як на сніданок, так і на десерт. А готувати її зовсім не складно. Сьогодні ми поділимось з вами рецептом дуже смачної, пишної та ароматної сирної запіканки.
Рецепт знайшли в Instagram. Запіканка виходить дуже пишною, ароматною і смачною. Її можна їсти як гарячою, так і холодною. Спробуйте приготувати цю запіканку, і ви не пошкодуєте. До речі, ви можете додати до сирної маси інші інгредієнти, наприклад, курагу, цукати, горіхи або сухофрукти.
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Інгредієнти:
- 700 г сиру 5%
- 4 яйця
- 200 г цукру
- 50 г кукурудзяного крохмалю
- дрібка солі
- 10 г ванільного цукру
- 150-200 г родзинок
Приготування:
- У сир додайте яйця, цукор, крохмаль, ванільний цукор і перебийте блендером.
- Додайте родзинки, перемішайте.
- Змастіть форму маслом, вилийте сирну масу.
- Випікайте запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-45 хвилин.
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