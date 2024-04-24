Експерти радять гіпертонікам: як сіль може допомогти у зниженні артеріального тиску

Сіль – це улюблена приправа, яка робить їжу смачнішою. Але чи знаєте ви, що занадто багато солі може нашкодити здоров'ю, особливо людям з високим тиском? Давайте розбиратися!

Зверніться до лікаря, якщо у вас високий тиск, важливо поговорити з лікарем про те, як правильно його контролювати. Здорове харчування – це запорука довгого та щасливого життя! Про це пише nv.ua.

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Сіль та натрій:

Сіль, яку ми використовуємо на кухні, - це хлорид натрію.

1 чайна ложка солі містить близько 2300 мг натрію.

Натрій - це мікроелемент, необхідний для нормального функціонування організму.

Він допомагає регулювати рівень води в організмі і м'язову функцію.

Сіль і тиск:

Надмірне споживання натрію може призвести до підвищення артеріального тиску.

Це пов'язано з тим, що натрій затримує воду в організмі,

що збільшує об'єм крові та тиск на стінки судин.

Високий тиск може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям,

таких як інсульт, інфаркт та хронічна хвороба нирок.

Скільки солі можна їсти?

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати не більше 5 г солі на день (приблизно 1 чайну ложку).

Для людей з високим тиском ця норма може бути ще нижчою - 1,5-2 г на день.

Як зменшити споживання солі?

Готуйте вдома: Це дає вам більше контролю над кількістю солі в їжі.

Це дає вам більше контролю над кількістю солі в їжі. Читайте етикетки: Звертайте увагу на вміст натрію в продуктах, які ви купуєте.

Звертайте увагу на вміст натрію в продуктах, які ви купуєте. Вибирайте свіжі продукти: Свіжі фрукти, овочі та м'ясо містять менше натрію,

Свіжі фрукти, овочі та м'ясо містять менше натрію, ніж перероблені продукти.

Використовуйте трави та спеції: Додавайте до їжі трави, спеції та інші приправи,

Додавайте до їжі трави, спеції та інші приправи, щоб зробити її смачнішою без додавання солі.

Зменшуйте порції: Їжте менше, щоб зменшити загальне споживання натрію.

Пам'ятайте: Зменшення споживання солі – це один з найпростіших і найефективніших способів знизити тиск і покращити здоров'я серця.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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