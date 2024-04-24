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Здоров'я

Експерти радять гіпертонікам: як сіль може допомогти у зниженні артеріального тиску

Ігор Романько

Як знизити рівень артеріального тиску за допомогою солі
Як знизити рівень артеріального тиску за допомогою солі

Сіль – це улюблена приправа, яка робить їжу смачнішою. Але чи знаєте ви, що занадто багато солі може нашкодити здоров'ю, особливо людям з високим тиском? Давайте розбиратися!

Зверніться до лікаря, якщо у вас високий тиск, важливо поговорити з лікарем про те, як правильно його контролювати. Здорове харчування – це запорука довгого та щасливого життя! Про це пише nv.ua.

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Сіль та натрій:

  • Сіль, яку ми використовуємо на кухні, - це хлорид натрію.
  • 1 чайна ложка солі містить близько 2300 мг натрію.
  • Натрій - це мікроелемент, необхідний для нормального функціонування організму.
  • Він допомагає регулювати рівень води в організмі і м'язову функцію.

Сіль і тиск:

  • Надмірне споживання натрію може призвести до підвищення артеріального тиску.
  • Це пов'язано з тим, що натрій затримує воду в організмі,
  • що збільшує об'єм крові та тиск на стінки судин.
  • Високий тиск може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям,
  • таких як інсульт, інфаркт та хронічна хвороба нирок.

Скільки солі можна їсти?

  • Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати не більше 5 г солі на день (приблизно 1 чайну ложку).
  • Для людей з високим тиском ця норма може бути ще нижчою - 1,5-2 г на день.

Як зменшити споживання солі?

  • Готуйте вдома: Це дає вам більше контролю над кількістю солі в їжі.
  • Читайте етикетки: Звертайте увагу на вміст натрію в продуктах, які ви купуєте.
  • Вибирайте свіжі продукти: Свіжі фрукти, овочі та м'ясо містять менше натрію,
  • ніж перероблені продукти.
  • Використовуйте трави та спеції: Додавайте до їжі трави, спеції та інші приправи,
  • щоб зробити її смачнішою без додавання солі.
  • Зменшуйте порції: Їжте менше, щоб зменшити загальне споживання натрію.

Пам'ятайте: Зменшення споживання солі – це один з найпростіших і найефективніших способів знизити тиск і покращити здоров'я серця.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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