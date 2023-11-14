Експерти сказали, чи треба вимикати котел, який гріє воду, якщо ви йдете з дому

Якщо у вашому будинку оду нагріває газовий чи електрокотел, то варто знати деякі хитрощі економії, що дозволять менше платити за комуналку.

Фахівці з економії повідомили у коментарі MoneySavingExpert, чи потрібно вимикати водонагрівний котел, якщо ви виходите з жому, або на ніч.

Експерти кажуть, що завжди буде дешевше встановити системний таймер, щоб гаряча вода надходила лише тоді, коли вона вам потрібна.

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Однак, якщо ви використовуєте електричний нагрівач і маєте нічний тариф на електроенергію (коли світло дешевше вночі), то постійне підтримання температури води, яку нагріває котел, буде економнішим.

"Ви повинні переконатися, що ваш резервуар добре ізольований, щоб запобігти його охолодженню протягом дня. Якщо ви не впевнені, який у вас тариф, перевірте свій останній рахунок за електроенергію або запитайте в енергетичній компанії", – порадили експерти.

Який режим роботи котла оптимальний

Фахівці додали, що питання оптимальної температури гарячої води в котлі є важливим як для комфортного проживання в будинку, так і для економії енергоресурсів.

Рекомендовані налаштування температури варіюються в залежності від вуличної температури. Наприклад, при морозній погоді (до мінус 25 градусів) слід виставляти на котлі 60-65 градусів, а при близькій до нуля температурі – 50-55 градусів.

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Що стосується нагрівання води, оптимальний діапазон робочої температури теплоносія на виході з котла становить 60-80 градусів Цельсія. При нижчій температурі на стінках камери згоряння і зовнішніх поверхнях теплообмінника котла може конденсуватися волога з продуктів згоряння.

"При виборі оптимальної температури на котлі необхідно враховувати економічні фактори. Найбільш економічним режимом вважається температура 60 градусів. У цьому режимі помітно знижуються витрати на електрику, при цьому приміщення обігрівається краще", – зауважується у повідомленні.

Для теплої підлоги максимально дозволена температура теплоносія становить 55 градусів, а перепад температур на прямому і зворотному трубопроводах контура теплої підлоги повинен складати 5-10 градусів.

Регулювання температури в котлі може бути здійснена різними способами в залежності від типу котла. Наприклад, для твердопаливного котла регулювання проводиться шляхом зміни подачі повітря в камеру згоряння. Для більш сучасних газових і електричних котлів оптимальною вважається температура в 50-60 градусів.

"Встановлення оптимальних показників температури може забезпечити комфортне проживання в будинку, а також економію ресурсів", – резюмували експерти.

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