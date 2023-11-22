Експерти пояснили, чому небезпечно годувати собак сирим м'ясом

Нове дослідження показало, що собаки, яких годують сирою їжею, частіше виділяють стійкі до антибіотиків бактерії кишкової палички. Ці бактерії можуть бути небезпечними для людини, оскільки можуть викликати харчові отруєння, інфекції сечовивідних шляхів і крові, а також інші серйозні захворювання.

Дослідження, опубліковане в журналі One Health, було проведено дослідниками Брістольського університету у Великій Британії. Вони проаналізували наявність стійкої до антибіотиків E. coli в кишечнику 600 здорових собак. Власники собак також надали подробиці про раціон кожної собаки, навколишнє середовище та чи лікували її антибіотиками, пише Newsweek.

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Вчені виявили, що собаки, яких годували сирою їжею, мали в 10 разів більше шансів виділяти стійкі до ципрофлоксацину бактерії, ніж собаки, яких годували приготовленою їжею. Ципрофлоксацин є важливим антибіотиком, який використовується для лікування широкого спектра бактеріальних інфекцій.

"Ці результати підсилюють попередження про ризик, пов'язаний із годуванням собак сирою їжею", - сказав Метью Ейвісон, професор молекулярної бактеріології Школи клітинної та молекулярної медицини Брістольського університету, який керував дослідженням.

"Собаки, яких годують сирою їжею, можуть заразити людей стійкими до антибіотиків бактеріями, що може призвести до серйозних захворювань", – додав він.

Дослідження також показало, що собаки, яких годували сирою їжею, частіше мали ознаки діареї та інших шлунково-кишкових проблем.

"Сире м'ясо може містити бактерії, які можуть викликати харчові отруєння у собак", – сказав Ейвісон. За його словами, ці бактерії також можуть передаватися людям, що може бути небезпечно, особливо для дітей, людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Вчені закликають власників собак ретельно зважити ризики та переваги годування собак сирою їжею. Вони також рекомендують людям, які контактують з собаками, які харчуються сирою їжею, дотримуватися гігієни рук.

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