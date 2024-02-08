Експерти пояснили, чи можна змішувати кип'ячену та звичайну воду

Змішування кип'яченої та звичайної води – поширена практика, але важливо знати, як це робити правильно, щоб не наражати на ризик своє здоров'я.

Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) США наголошує на важливості врахування якості та джерела води при її змішуванні.

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Водопровідна вода зазвичай проходить багато етапів очищення та вважається безпечною для вживання. Проте, старі або пошкоджені труби в будинку можуть забруднити її. Тому рекомендується перевірити стан вашої водопровідної системи.

Фільтрована вода може бути безпечною, але не всі фільтри однакові. Деякі не очищають воду від усіх забруднень. Тому важливо вибрати надійний фільтр та регулярно його обслуговувати.

Вода з колодязя потребує особливої уваги. Перед її використанням для розведення кип'яченої води необхідно перевірити її безпеку. Регулярно проводьте хімічний та мікробіологічний аналіз води з колодязя.

Змішування кип'яченої води з водою з водойм, таких як озера або річки, вкрай не рекомендується. Ця вода може містити патогенні бактерії та інші забруднення, що може призвести до отруєння або захворювання.

Пляшкова вода – найбезпечніший варіант для змішування з кип'яченою. Вона проходить суворі стандарти якості та гарантує безпечне та чисте пиття. Проте, пам'ятайте про негативний вплив пластикової упаковки на довкілля.

Раніше науковці спрогнозували, коли людство залишиться без води.

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