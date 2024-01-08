Чи можна повторно кип'ятити воду: як це впливає на організм

Ви колись задумувалися, чи безпечно повторно кип'ятити воду? Це може вплинути на якість води, а саме змінити її хімічний склад.

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Про це повідомили в Science Notes. Повторне кип'ятіння питної, мінеральної та джерельної води змінює її хімічний склад. Тоді як повторне кип'ятіння жорсткої води може призвести до утворення крейдяного білого накипу всередині чайника.

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Вчені зазначили, що вживання такої води може збільшити ризик виникнення різних проблем, таких як метгемоглобінемія та токсичність миш'яку через пестициди та інші хімічні речовини, які можуть концентруватися в результаті повторного кип'ятіння. Проте повторне кип'ятіння істотно не збільшує концентрацію небажаних хімічних речовин, які вже є у воді.

Також слід враховувати, що використання повторно кип'яченої води може вплинути на смак напоїв, таких як кава чи чай через видалення розчинених газів.

Вчені додають, що суттєвих ризиків для здоров'я від повторного кип'ятіння води немає. Проте повторне кип'ятіння води збільшує кількість мінералів та інших хімічних речовин, тому не рекомендовано повторно кип'ятити воду, багату на нітрати та інші хімікати.

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