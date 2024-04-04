Експерти пояснили, як довго можна варити яйця в цибулинні для яскравішого кольору

Великдень – одне з найважливіших релігійних свят в Україні. Традиційно на Великдень українці готують яйця – писанки, чи крашанки.

Фарбування яєць – це не лише красива традиція, але й цікаве та корисне заняття, яке можна зробити всією сім'єю. Один з найпопулярніших способів "екологічного фарбування" яєць – це використання цибулиння.

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Експерти дають кілька порад, як довго варити яйця в цибулинні, щоб отримати яскравий та насичений колір:

Кількість цибулиння: чим більше цибулиння ви використовуєте, тим більш насиченим буде колір. Для отримання яскравого кольору рекомендується використовувати лушпиння від 10-15 цибулин.

Час варіння: чим довше ви тримаєте яйця у цибулинні, тим темнішим буде колір. Для отримання коричневого кольору рекомендується варити яйця 12-20 хвилин, а потім лишити у розчині на кілька годин, можна й на ніч. До розчину можна додати гілочку вишні, тоді колір буде яскраво коричневим.

Або додайте в каструлю 1-2 столові ложки оцту. Оцет допомагає закріпити колір. Для отримання блиску протріть яйця олією.

Важливо знати, що яйце з білою шкаралупою краще фарбується, ніж коричневе.

Крім цибулиння, для фарбування яєць можна використовувати інші натуральні барвники, такі як куркума, буряк, шпинат.

Пропонуємо дізнатися про фарбування яєць у зелений та салатовий кольори.

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