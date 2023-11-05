Експерти назвали 5 найкращих зачісок для власниць сивого волосся (фото)

Сиве волосся – це не біда, а знак мудрості та досвіду. Однак, щоб сиве волосся виглядало красиво і доглянуто, важливо підібрати правильну зачіску.

Своїми порадами поділилися експерти та відомі перукарі з виданням Shefinds.

Однією з найкращих зачісок для жінок за 50 стилісти назвали гладкий боб довжиною до підборіддя, як в акторки Синтії Ніксон. Ця зачіска "не потребує технічного обслуговування" та чудово підійде для тих, хто не любить укладати волосся довго.

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Ще одна "ідеальна" зачіска для сивого волосся – піксі з чубчиком на бік, як в акторки Джейн Фонди. Вона є законодавицею модних стилів. Подібна зачіска, як кажуть перукарі, підкреслює структуру вилиць і звертає увагу на найкращі риси обличчя.

Помпадур з боковим проділом – ще одна з популярних стрижок серед жінок із сивим волоссям. Її орала для себе співачка Пінк. Подібна стрижка миттєво додає об’єму. А глибокий бічний проділ може надати "більше руху рідкому волоссю" та приховати будь-які ознаки порідіння в області маківки.

Чорно-сріблястий омбре боб допомагає підкреслити сиве волосся та зробити його об'ємним.

"Ця зачіска також чудово підходить для того, щоб приховати витончену верхівку, якщо вона у вас є", – додали експерти.

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Багатошаровий боб із тонкою бахромою – таку зачіску обрала для себе культова акторка Хелен Міррен. Подібна стрижка приховує витонченість волосся та його рідину.

Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".

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