Чи повинен водій легковика поступитися автобусу: складна задача на знання ПДР (відео)

Автобус має намір від'їхати від місця зупинки. Легковий автомобіль прямує по смузі, в яку зібрався заїхати автобус.

Чи повинен водій легкового автомобіля поступитися дорогою автобусу? Про це розповіли pdr2024tests.

У задачі видно знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса" та 5.54 "Кінець забудови населеного пункту".

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Згідно з пунктом 17.4 ПДР, у населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса, або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої у кишені, водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а за потреби – зупинитися, щоб дати транспортному засобу розпочати рух.

Тобто, лише у населених пунктах від'їжджаючий автобус має пріоритет. Однак знак 5.54 інформує водія, що зупинка розташована за межами населеного пункту.

Таким чином, водій легковика не повинен поступатися дорогою.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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