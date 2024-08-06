Яка траєкторія повороту ліворуч правильна у такому випадку: задача на знання ПДР (відео)

До перехрестя під'їхав червоний автомобіль, водій якого має намір повернути ліворуч. Для цього йому запропоновано дві траєкторії: поворот з правої смуги руху та поворот з реверсивної смуги.

Яка траєкторія повороту є правильною у зображеній ситуації? Про це розповіли pdr2024tests.

Реверсивна смуга застосовується для регулювання руху транспортних засобів на дорогах, або по смугах проїзної частини, напрямок руху на яких може змінюватися на протилежний. На ділянці також встановлено реверсивний світлофор.

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Зелена стрілка на світлофорі дозволяє водієві використовувати реверсивну смугу для руху. Оскільки водій має право заїхати на середню смугу, то перед поворотом ліворуч він зобов'язаний спершу заїхати на неї, щоб виконати поворот з крайнього лівого положення.

Таким чином, водій мусить повертати за другою траєкторією.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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