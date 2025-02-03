Для справжніх естетів: топ найкрасивіших порід котів у світі

Визначення краси не тільки в людей, а й у тварин можна здійснити за допомогою золотого перетину – математичного співвідношення, що використовується для аналізу гармонійності пропорцій.

Ресурс Cats.com оприлюднив рейтинг найгармонійніших порід котів. Дослідники вимірювали співвідношення відстаней між ключовими точками морди – очима, носом і ротом – щоб оцінити відповідність котячих облич золотому перетину. В результаті було визначено три породи, які мають ідеальні пропорції.

1. Норвезька лісова кішка

Норвезька лісова. Джерело: cats.com Норвезька лісова. Джерело: cats.com

Ця велична порода з густою довгою шерстю вважається однією з найдавніших. Її історія бере початок у Скандинавії понад 1000 років тому. Вважається, що саме ці кішки згадувалися в скандинавських сагах та супроводжували вікінгів.

Норвезькі лісові кішки відрізняються великими розмірами – їхня вага може досягати 9 кг, а висота – 40 см.

Купівля представника цієї породи обійдеться в $900–1500.

2. Російська блакитна

Російська голуба. Джерело: cats.com Російська голуба. Джерело: cats.com

Перші згадки про цю породу датуються 1860 роком, коли її завезли з Архангельська до Великої Британії. Російські блакитні кішки швидко набули популярності серед європейської знаті, а Катерина II навіть подарувала одного з представників породи британській королівській родині.

Ці кішки відомі не лише своєю красою, а й високим інтелектом – вони можуть навчитися відкривати двері, приносити іграшки та запам’ятовувати заборонені місця в будинку.

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Вартість кошеняти цієї породи стартує від $1000 і може досягати $1700.

3. Менкс

Менкс. Джерело: cats.com Менкс. Джерело: cats.com

Менкс – одна з найрідкісніших і найстаріших порід, яка походить з острова Мен біля узбережжя Англії. Відомі своєю безхвістю, ці кішки вважаються символами удачі.

Попри свою компактність, менкси дуже грайливі, товариські та віддані господарям. Вони потребують багато уваги та активності, але натомість стають чудовими компаньйонами.

Ціна представника цієї породи коливається від $500 до $1500, залежно від забарвлення.

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