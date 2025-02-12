Дика природа у вас вдома: чому сервали не для всіх та як за ними доглядати

Сервал — одна з найефектніших і найграціозніших кішок, яка вражає своєю зовнішністю. Однак утримання цієї екзотичної тварини потребує особливих умов і відповідального підходу.

Згідно сайту Тhe spruce pets, сервал вирізняється стрункою будовою тіла, довгими лапами та великими вухами, що робить його схожим на мініатюрного гепарда. Забарвлення варіюється від золотисто-жовтого до рудуватого з характерними чорними плямами та смугами, що нагадують леопарда. Дорослі особини досягають 90-135 см у довжину, мають висоту в плечах 40-65 см і важать від 8 до 18 кг. У неволі сервали живуть до 22 років.

Попри те, що сервалів утримували ще в давньому Єгипті, вони ніколи не були повністю одомашнені. Через свій дикий темперамент ця кішка не підходить для життя у квартирі або сім’ї з дітьми. Сервал незалежний, стриманий і не любить надмірної уваги. Він може прив’язатися до однієї людини, але не буде ласкавим домашнім улюбленцем.

Особливості догляду

Сервалу потрібен просторий вольєр із можливістю бігати, стрибати та копати. Через природний інстинкт мисливця він може робити підкопи або стрибати на висоту понад 1,5 метра, тому вольєр має бути надійно закритий зверху і вкопаний у землю. Ідеальним варіантом буде наявність басейну з водою, адже сервали люблять плавати.

Сервал не привчений до лотка та часто мітить територію, що може стати проблемою для власників. Важливо знати, що процедура видалення пазурів, яку інколи застосовують для зменшення шкоди від кішки, є болючою і шкідливою для її здоров’я.

Харчування та здоров'я

Сервали потребують натурального раціону, наближеного до дикої природи: гризунів, птахів, риби, комах і рептилій. Готовий корм може бути лише доповненням, але не основою харчування.

Через інстинкт жертви сервали часто ковтають сторонні предмети, що може призвести до проблем зі здоров’ям. Не всі ветеринари беруться лікувати цих тварин, тому необхідно заздалегідь знайти спеціаліста, який зможе забезпечити належний догляд.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Чи варто заводити сервала?

Попри свою красу, сервал залишається дикою твариною, а його утримання потребує значних зусиль. Багато країн обмежують або забороняють їх як домашніх улюбленців. Якщо ви хочете мати кішку, схожу на сервала, але з більш м’яким характером, кращим вибором стане гібридна порода — савана.

Перед тим як заводити сервала, варто реально оцінити свої можливості. Без належних умов і досвіду утримання така тварина може створити більше проблем, ніж радості.

Раніше ми розповідали про топ порід собак, які не ладнають з дітьми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!