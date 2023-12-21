Дієтологи відповіли, з якими продуктами можна вживати мед літнім людям, щоб зменшити шкоду здоров'ю

Як і з чим є мед старим людям, щоб не нашкодити здоров'ю

Мед – це корисний продукт, який має багато вітамінів і мінералів. Однак важливо не перестаратися з його вживанням, оскільки це може мати негативні наслідки для здоров'я.

Добова норма споживання меду для людей похилого віку становить 3-4 чайні ложки. Перевищення цієї норми може призвести до проблем із підшлунковою залозою, оскільки вона відповідає за перетравлення вуглеводів, пише РадіоТрек.

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Мед краще вживати до обіду, щоб організм встиг витратити отримані прості вуглеводи протягом дня.

Фахівці з правильного харчування рекомендують вживати мед із молочними продуктами, наприклад, з сиром або молоком. Таке поєднання дозволить запобігти різкому підвищенню рівня цукру в крові.

Мед також може бути корисним при гастриті, холециститі та сечокам'яній хворобі. Однак у цих випадках його потрібно вживати з обережністю і в невеликих кількостях.

Важливо пам'ятати, що мед є сильним алергеном. Особливо небезпечними є темні сорти меду. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, перед вживанням меду обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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