Дієтологи назвали список найкорисніших продуктів для мозку

Які продукти найкраще впливають на роботу мозку

Хто не хоче мати гострий розум і міцну пам'ять? Звичайно, всі! І, як виявляється, наш раціон харчування може істотно впливати на когнітивні функції.

Додавши до свого життя ці прості правила, ви зможете значно покращити свої когнітивні функції і зберегти гострий розум на довгі роки, пише mindbodygreen.

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Деякі добавки також можуть бути корисними для мозку: куркумін, вітамін D, ацетилкарнітин, цитиколін, омега-3, кофеїн рослинного походження, L-теанін. Але пам'ятайте: добавки не замінять здорове харчування і спосіб життя.

Що ж рекомендують їсти експерти?

1. Зелений чай: завдяки антиоксидантам покращує концентрацію і настрій.

2. Вода: здається банальним, але зневоднення негативно впливає на когнітивні функції.

3. Сочевиця: багата на клітковину, білок і фолієву кислоту, які корисні для мозку.

4. Волоські горіхи: містять омега-3, які захищають мозок від окислювального стресу.

5. Кефір: пробіотики в кефірі позитивно впливають на мікробіом кишківника, а значить і на мозок.

6. Лосось: ще одне джерело омега-3, яке рекомендується для підтримки балансу настрою.

7. Анчоуси: також багаті на омега-3 і менш схильні до забруднення ртуттю.

8. Чорниці та інші ягоди: антиоксиданти в ягодах борються з вільними радикалами і покращують пам'ять.

9. Яйця: холін в яєчних жовтках необхідний для роботи нейромедіаторів.

10. Темний шоколад: флавоноли какао в темному шоколаді покращують концентрацію і когнітивні функції.

А які продукти шкодять мозку?

Ультраоброблені продукти: печиво, цукерки, фаст-фуд.

Червоне м'ясо: через високий вміст насичених жирів.

Продукти з високим вмістом цукру і солі: негативно впливають на мікробіом кишківника і серце.

Окрім правильного харчування, для здоров'я мозку також важливо:

Регулярно займатися спортом.

Висипатися.

Знизити рівень стресу.

Вчитися новому.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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