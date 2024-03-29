Дієтологи назвали список найкорисніших продуктів для мозку
Хто не хоче мати гострий розум і міцну пам'ять? Звичайно, всі! І, як виявляється, наш раціон харчування може істотно впливати на когнітивні функції.
Додавши до свого життя ці прості правила, ви зможете значно покращити свої когнітивні функції і зберегти гострий розум на довгі роки, пише mindbodygreen.
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Деякі добавки також можуть бути корисними для мозку: куркумін, вітамін D, ацетилкарнітин, цитиколін, омега-3, кофеїн рослинного походження, L-теанін. Але пам'ятайте: добавки не замінять здорове харчування і спосіб життя.
Що ж рекомендують їсти експерти?
1. Зелений чай: завдяки антиоксидантам покращує концентрацію і настрій.
2. Вода: здається банальним, але зневоднення негативно впливає на когнітивні функції.
3. Сочевиця: багата на клітковину, білок і фолієву кислоту, які корисні для мозку.
4. Волоські горіхи: містять омега-3, які захищають мозок від окислювального стресу.
5. Кефір: пробіотики в кефірі позитивно впливають на мікробіом кишківника, а значить і на мозок.
6. Лосось: ще одне джерело омега-3, яке рекомендується для підтримки балансу настрою.
7. Анчоуси: також багаті на омега-3 і менш схильні до забруднення ртуттю.
8. Чорниці та інші ягоди: антиоксиданти в ягодах борються з вільними радикалами і покращують пам'ять.
9. Яйця: холін в яєчних жовтках необхідний для роботи нейромедіаторів.
10. Темний шоколад: флавоноли какао в темному шоколаді покращують концентрацію і когнітивні функції.
А які продукти шкодять мозку?
- Ультраоброблені продукти: печиво, цукерки, фаст-фуд.
- Червоне м'ясо: через високий вміст насичених жирів.
- Продукти з високим вмістом цукру і солі: негативно впливають на мікробіом кишківника і серце.
Окрім правильного харчування, для здоров'я мозку також важливо:
- Регулярно займатися спортом.
- Висипатися.
- Знизити рівень стресу.
- Вчитися новому.
Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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