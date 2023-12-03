Дітям точно сподобається: рецепт манної каші з білим шоколадом на сніданок
Навіть манна каша може бути смачною, якщо її правильно приготувати. А білий шоколад зробить з неї неперевершену страву. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Молоко – 300 мл
Манна крупа – 2 ст. л.
Шоколад білий – 60 г
Вишня в'ялена – 80 г
Мигдаль – 20 г
Какао-порошок – 10 г
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Спосіб приготування:
У каструлю налийте молоко і доведіть до кипіння на невеликому вогні. Наріжте білий шоколад і відправте у молоко, готуйте до розчинення шоколаду.
Додайте манну крупу та варіть 6-7 хвилин. Промийте в’ялені вишні та посічіть горіхи. Додайте їх у кашу та варіть ще 1-2 хвилини.
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