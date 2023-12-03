Дітям точно сподобається: рецепт манної каші з білим шоколадом на сніданок

Навіть манна каша може бути смачною, якщо її правильно приготувати. А білий шоколад зробить з неї неперевершену страву. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Молоко – 300 мл

Манна крупа – 2 ст. л.

Шоколад білий – 60 г

Вишня в'ялена – 80 г

Мигдаль – 20 г

Какао-порошок – 10 г

Читайте також: Гарбузовий чай: смачний напій, який зігріє у холодну пору

Спосіб приготування:

У каструлю налийте молоко і доведіть до кипіння на невеликому вогні. Наріжте білий шоколад і відправте у молоко, готуйте до розчинення шоколаду.

Додайте манну крупу та варіть 6-7 хвилин. Промийте в’ялені вишні та посічіть горіхи. Додайте їх у кашу та варіть ще 1-2 хвилини.

Радимо також звернути увагу на рецепт плову з гарбузом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!