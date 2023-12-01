Пікантний та корисний рецепт плову з гарбузом
Цей плов за рецептом від Shuba має пікантний гарбузовий присмак, швидко готується та здивує ваших гостей. Ідеально на вечерю.
Інгредієнти:
Гарбуз – 300 г
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Морква – 1 шт.
Часник, зубчики – 4 шт.
Рис – 200 г
Консервована квасоля – 200 г
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Приправа до плову – за смаком
Олія соняшникова – 100 мл
Читайте також: Гарбузовий чай: смачний напій, який зігріє у холодну пору
Спосіб приготування:
Гарбуз цибулю й часник наріжте, моркву натріть.
У товстостінній каструлі обсмажте цибулю з морквою до м’якості. Додайте гарбуз, часник, сіль, перець, спеції, перемішайте і обсмажте протягом 4-5 хвилин.
Додайте квасолю, промитий рис і залийте водою, так, щоб вона покривала рис на 3 см. Накрийте кришкою, та тушкуйте на маленькому вогні 30 хвилин. Перемішайте, за потреби додайте води. Готуйте ще 15 хвилин під кришкою.
Радимо також звернути увагу на рецепт гарбузового пирога-суфле.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!