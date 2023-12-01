Пікантний та корисний рецепт плову з гарбузом

Цей плов за рецептом від Shuba має пікантний гарбузовий присмак, швидко готується та здивує ваших гостей. Ідеально на вечерю.

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Інгредієнти:

Гарбуз – 300 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Часник, зубчики – 4 шт.

Рис – 200 г

Консервована квасоля – 200 г

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Приправа до плову – за смаком

Олія соняшникова – 100 мл

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Спосіб приготування:

Гарбуз цибулю й часник наріжте, моркву натріть.

У товстостінній каструлі обсмажте цибулю з морквою до м’якості. Додайте гарбуз, часник, сіль, перець, спеції, перемішайте і обсмажте протягом 4-5 хвилин.

Додайте квасолю, промитий рис і залийте водою, так, щоб вона покривала рис на 3 см. Накрийте кришкою, та тушкуйте на маленькому вогні 30 хвилин. Перемішайте, за потреби додайте води. Готуйте ще 15 хвилин під кришкою.

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