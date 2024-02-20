Діти будуть у захваті: рецепт молочно-малинового киселю
Насолоджуйтеся поєднанням ніжної вершковості та яскравого малинового смаку в цьому густому десерті. Цей кисіль настільки щільний, що нагадує мус чи заварний крем.
Приготування займає зовсім небагато часу - потрібно лише зварити та дати застигнути.
Ягідний молочний десерт з 6 простих інгредієнтів стане чудовим вибором для родинних свят, особливих подій або просто смачним ласуванням без приводу. Про це пише Shuba.
Інгредієнти (6 порцій):
- Малина заморожена - 225 г
- Молоко 2,5% - 500 мл
- Цукор - 70 г
- Крохмаль кукурудзяний - 40 г
- Сіль - 2 г
- Цукор ванільний - 10 г
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Спосіб приготування:
Спочатку розморозьте та протріть малину, щоб позбутися кісточок. Додайте ванільний цукор, сіль, крохмаль і добре перемішайте.
Потім поступово влийте молоко, ретельно помішуючи. Доведіть до кипіння, варіть до загусання.
Розлийте готовий кисіль по склянках, посипте цукром. Нехай застигне і насолоджуйтеся смаком!
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