Діти будуть у захваті: рецепт ароматних рибних паличок
Діти будуть у захваті: рецепт ароматних рибних паличок
Цей рецепт рибних паличок з хека простий у приготуванні і не потребує багато часу. Він стане чудовою альтернативою курячим нагетсам, які так подобаються дітям. Подавайте їх з повітряним пюре та соусом за смаком - тартаром або ніжним м'ятно-йогуртовим соусом. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- Філе хека - 400 г
- Білий хліб - 150 г
- Молоко 2,5% - 60 мл
- Яйце куряче - 1 шт.
- Вершкове масло 73% - 40 г
- Панірувальні сухарі - 120 г
- Олія соняшникова - 40 мл
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
- Приправа до риби - за смаком
- Зелень - за смаком
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Приготування:
- Підготуйте фарш:
- Хліб вимочіть у молоці, відтисніть.
- Філе хека помийте, обсушіть, наріжте шматочками.
- Пропустіть через м'ясорубку філе, хліб, додайте яйце, подрібнену зелень, вершкове масло, сіль, перець, спеції.
- Ретельно вимішайте фарш і поставте в холодильник на 10 хвилин.
- Сформуйте та запаніруйте палички:
- Мокрими руками сформуйте з фаршу рибні палички.
- Обваляйте їх у панірувальних сухарях.
- Знову поставте в холодильник на 10 хвилин.
- Обсмажте палички:
- Розігрійте сковороду з олією.
- Обсмажте палички з двох боків до золотистого кольору.
- Подавайте:
- Викладіть рибні палички на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
- Подавайте з улюбленим соусом: тартаром, м'ятно-йогуртовим соусом або іншим за смаком.
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