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Діти будуть у захваті: рецепт ароматних рибних паличок

Ціхоцька Марія

Діти будуть у захваті: рецепт ароматних рибних паличок

Цей рецепт рибних паличок з хека простий у приготуванні і не потребує багато часу. Він стане чудовою альтернативою курячим нагетсам, які так подобаються дітям. Подавайте їх з повітряним пюре та соусом за смаком - тартаром або ніжним м'ятно-йогуртовим соусом. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • Філе хека - 400 г
  • Білий хліб - 150 г
  • Молоко 2,5% - 60 мл
  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Вершкове масло 73% - 40 г
  • Панірувальні сухарі - 120 г
  • Олія соняшникова - 40 мл
  • Сіль - за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком
  • Приправа до риби - за смаком
  • Зелень - за смаком

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Приготування:

  1. Підготуйте фарш:
    • Хліб вимочіть у молоці, відтисніть.
    • Філе хека помийте, обсушіть, наріжте шматочками.
    • Пропустіть через м'ясорубку філе, хліб, додайте яйце, подрібнену зелень, вершкове масло, сіль, перець, спеції.
    • Ретельно вимішайте фарш і поставте в холодильник на 10 хвилин.
  2. Сформуйте та запаніруйте палички:
    • Мокрими руками сформуйте з фаршу рибні палички.
    • Обваляйте їх у панірувальних сухарях.
    • Знову поставте в холодильник на 10 хвилин.
  3. Обсмажте палички:
    • Розігрійте сковороду з олією.
    • Обсмажте палички з двох боків до золотистого кольору.
  4. Подавайте:
    • Викладіть рибні палички на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
    • Подавайте з улюбленим соусом: тартаром, м'ятно-йогуртовим соусом або іншим за смаком.

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