Діти будуть у захваті: простий рецепт смачного імбирного печива

Імбирне печиво ідеально підходить до чашки чаю, а грудень – найкраща пора року, щоб перетворити його на святкове частування. Приготувати імбирне печиво з нуля легко з невеликою кількістю інгредієнтів.

Дітям сподобається готувати, прикрашати та їсти це печиво. Про це повідомляє Express.co.uk.

Для печива знадобляться:

300 г борошна;

одна чайна ложка соди;

дві чайні ложки меленого імбиру;

половина чайної ложки меленої кориці;

половина чайної ложки меленого мускатного горіха;

125 г несолоного вершкового масла;

100 г цукру;

три столові ложки цукрового сиропу.

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Розігрійте духовку до 180 градусів і приготуйте два дека, застеливши кожен листом пергаментного паперу. Для тіста з’єднайте просіяне борошно та соду у великій мисці, а потім додайте спеції.

Візьміть каструлю і поставте її на повільний вогонь, потім додайте масло, цукор і сироп, щоб все разом розтопилося. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться, потім додайте сухі інгредієнти. Перемішуйте, поки не утвориться круте тісто, потім розріжте його навпіл.

Перекладіть папір з листів для випічки на робочу поверхню і викладіть на кожен з них частину тіста. Розкачайте його до товщини 5 мм, потім виріжте форми пряників прямо на папері, залишаючи 2 см проміжку.

Обережно підніміть папірець назад на деко та випікайте в духовці приблизно 12 хвилин або доки пряники не стануть злегка золотистими.

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