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Десять креативних ідей пофарбувати яйця на Великдень без штучних барвників

Билім Олена

Десять креативних ідей пофарбувати яйця на Великдень без штучних барвників

Використовуючи натуральні інгредієнти можна пофарбувати яйця на Великдень у різномасні кольори. Перевага натуральних інгредієнтів – вони не зашкодять яйцям, що мають пористу структуру й здатні вбирати у себе смаки й аромати.

Овочі, трави, приправи та фрукти можуть бути необхідними інгредієнтами для фарбування яєць абсолютно природним шляхом. Завдяки воді ці рослини виділяють багато кольору, який діє як природний барвник і легко закріплюється на яєчній шкаралупі.

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Які продукти фарбують яйця у потрібні кольори:

  • Шафран: жовті або оранжеві крашанки
  • Куркума: темно-жовті великодні яйця.
  • Ромашка: світло-жовті яйця.
  • Ріпчаста цибуля: жовті крашанки
  • Червона цибуля: червоні великодні яйця
  • Буряк: червоні яйця
  • Червона капуста: крашанки в червоних тонах та синіх
  • Чорниця, або лохина: сині яйця
  • Червоне вино: фіолетові великодні яйця з блиском
  • Кава: коричневі яйця

Як ці інгредієнти використовують для фарбування яєць? Все дуже просто: потрібно лише опустити їх у киплячу воду, у якій вариться яйце. Під час кип'ятіння колір виділяється й осідає на шкаралупі. Чим більше овочів, фруктів або чаю буде використано, тим інтенсивніший колір ми отримаємо.

Можна пофарбувати яйця й харчовими барвниками. Вони прості у використанні. Ви можете змішувати кілька барвників, якщо вони у нас є. Щоправда, у харчових барвниках яйця фарбують вже звареними.

Пропонуємо дізнатися про фарбування яєць у зелений та салатовий кольори.

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