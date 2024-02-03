Десерт за кілька хвилин: Як приготувати кекс у чашці з корицею

Хто не любить кекси? Ці пухкі та ароматні ласощі обожнюють і дорослі, і діти. Але що робити, коли ні часу, ні духовки під рукою немає? Не біда!

Рецептом мега-швидкого кексу, який готується всього за одну хвилину в мікрохвильовці, поділились на сайті УНІАН. Смачний десерт за лічені хвилини – це просто! Спробуйте цей рецепт і ви не пошкодуєте.

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Інгредієнти:

2 ст. л. борошна

2 ст. л. цукру

1/4 ч. л. розпушувача

1 ч. л. кориці

3 ст. л. молока

2 ст. л. олії

ваніль

дрібка солі

1 ч. л. цукру та 1 ч. л. кориці для посипання

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти в чашці виделкою до однорідної маси. Поставте чашку в мікрохвильовку і готуйте на максимальній потужності протягом 60-70 секунд. Змішайте 1 ч. л. цукру та 1 ч. л. кориці. Посипте кекс ароматною сумішшю. За бажанням, подавайте кекс з кулькою морозива.

Порада:

Для більш насиченого смаку можна додати в тісто какао-порошок, шоколадні шматочки або цукати.

Замість кориці можна використовувати ваніль, мускатний горіх або інші спеції.

Слідкуйте за часом приготування, адже потужність мікрохвильових печей може відрізнятися.

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