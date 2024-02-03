Десерт за кілька хвилин: Як приготувати кекс у чашці з корицею
Як приготувати кекс з корицею у чашці
Хто не любить кекси? Ці пухкі та ароматні ласощі обожнюють і дорослі, і діти. Але що робити, коли ні часу, ні духовки під рукою немає? Не біда!
Рецептом мега-швидкого кексу, який готується всього за одну хвилину в мікрохвильовці, поділились на сайті УНІАН. Смачний десерт за лічені хвилини – це просто! Спробуйте цей рецепт і ви не пошкодуєте.
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Інгредієнти:
- 2 ст. л. борошна
- 2 ст. л. цукру
- 1/4 ч. л. розпушувача
- 1 ч. л. кориці
- 3 ст. л. молока
- 2 ст. л. олії
- ваніль
- дрібка солі
- 1 ч. л. цукру та 1 ч. л. кориці для посипання
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти в чашці виделкою до однорідної маси.
- Поставте чашку в мікрохвильовку і готуйте на максимальній потужності протягом 60-70 секунд.
- Змішайте 1 ч. л. цукру та 1 ч. л. кориці. Посипте кекс ароматною сумішшю.
- За бажанням, подавайте кекс з кулькою морозива.
Порада:
- Для більш насиченого смаку можна додати в тісто какао-порошок, шоколадні шматочки або цукати.
- Замість кориці можна використовувати ваніль, мускатний горіх або інші спеції.
- Слідкуйте за часом приготування, адже потужність мікрохвильових печей може відрізнятися.
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