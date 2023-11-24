День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки

У п'ятницю, 24 листопада, в Україні віряни вшановують пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Свята Катерина вважається покровителькою кохання та шлюбу.

Свята Катерина народилася 287 року у сім'ї правителя єгипетського міста Олександрії. Вона славилася незвичайною вродою та розумом. Дівчина жила в багатстві, тому мала багато прихильників серед чоловіків, які бажали побратися з нею.

Однак Катерина, яка отримала знання про християнство від старця-пустельника та отримала ікону Богоматері з немовлям Христом, поклялася зберігати чистоту й незайманість.

Читайте також: День святої Катерини: історія, традиції та нова дата свята

За легендами, Катерині явилася Діва Марія та подарувала перстень в ознаменування духовних заручин.

17-річну Катерину стратили за наказом імператор Максиміана за проповідування християнства. Коли їй відрубали голову, замість крові з шиї дівчини полилося молоко.

Мощі Катерини зберігаються у монастирі на горі Синай в Єгипті. 24 листопада заведено вітати усіх дівчат т жінок, що мають ім'я мучениці з днем янгола.

Вітання з Днем Святої Катерини українською мовою

***

Вітаю з Днем Святої Катерини!

Бажаю вам здоров'я міцного,

Добра невичерпного,

Щастя нескінченного,

Любові безмежної,

Успіхів у всіх починаннях,

Втілення всіх мрій.

***

Нехай Свята Катерина завжди оберігає вас від бід і негараздів, дарує вам удачу і благополуччя. Зі святом!

***

З Днем Святої Катерини! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для любові, щастя та натхнення. Нехай Свята Катерина допомагає вам у всіх ваших починаннях і дарує вам міцне здоров'я та довголіття.

***

Зі святом! Нехай у вашому домі завжди панують мир і злагода, а ваше серце наповнене добротою та милосердям.

***

З Днем Святої Катерини! Бажаю вам знайти свою справжню любов і щастя у сімейному житті.

***

Вітання з днем ангела Катерини! Бажаю вам успіхів у кар'єрі та реалізації всіх ваших мрій.

***

З Днем Святої Катерини! Бажаю вам міцного здоров'я та довголіття, щоб ви могли довго насолоджуватися життям.

Красиві картинки до Дня Катерини

Пропонуємо також дізнатися, як на День Святої Катерини ворожити на судженого й визначити долю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!