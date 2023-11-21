День святої Катерини: історія, традиції та нова дата свята

Згодом цього місяця віряни будуть вшановувати пам'ять святої Катерини Олександрійської, визнаної покровителькою кохання і шлюбу. Це свято, яке з 2023 року відзначатимуть 24 листопада, має довгу історію та впливає на традиції та прикмети. Давайте розглянемо, що відомо про це свято.

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Катерина Олександрійська народилася в Олександрії і відома своєю сильною вірою, пише 1+1. У часи її життя в Олександрії панувало язичництво, але мати Катерини таємно була християнкою і виховувала свою доньку в цій вірі.

Її відомий вчинок – вступ до храму, де імператор Максимін Даза влаштовував язичницькі обряди, та заклик до нього прийняти християнство. Імператор намагався змусити Катерину відмовитися від віри, але вона залишалася вірною Христу, за що піддавалася тортурам.

У народі Катерина вважається покровителькою кохання та шлюбу. У цей день вони моляться про щасливе весілля та благополуччя в сім'ї. Традиційно, вечір Катерини вважається часом ворожінь на майбутнього обранця. Також є прикмети, пов'язані із погодою, що передбачають характер зими.

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