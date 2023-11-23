День Святої Катерини: як гадати на судженого й визначити долю

24 листопада церква відзначає День святої Катерини. Це день вшанування святої, яка вважається покровителькою любові, шлюбу та сім'ї. Вважається, що вона допомагає жінкам відшукати свого судженого.

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У народі в цей день було заведено ворожити. Зазвичай дівчата збиралися ввечері напередодні свята й намагалися зазирнути у своє майбутнє завдяки різним обрядам.

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Найпопулярніші ворожіння на Катерини:

За допомогою воску. Дівчина загадує про свою долю, а потім в миску з холодною водою капає розтоплений віск зі свічки. За вигадливими формами застиглого воску судять про своє майбутнє.

На шматочку хліба. Дівчина лягає спати зі шматочком хліба під подушкою. Хто насниться – той і буде судженим.

З вишневою гілочкою. Треба зірвати з вишні гілку 24 листопада, подумати про свою долю й поставити гілку в воду. Якщо гілочка зацвітала до Різдва, то в майбутньому році дівчина чекала сватів.

З перснем. Дівчата кидали перстень на підлогу, щоб він котився. У кого з дівчат покотиться в бік порога і ближче за інших опиниться біля дверей, та раніше за інших вийде заміж.

Ворожіння на імені судженого. Дівчата писали чоловічі імена на 12 аркушах паперу, а один залишали порожнім. Потім клали їх під подушку і засинали. А вранці витягали навмання один з листочків. Яке ім'я отримали – так і зватимуть судженого.

З каблучкою. У склянку наливали воду і плавно опускали каблучку на нитці так, щоб вона не торкалася дна. Потім по черзі вголос питали про те, що їх цікавило, щоб відповідь була "так" або "ні". Якщо каблучка вдариться об склянку, то відповідь на питання "так", а якщо залишиться нерухомою – "ні".

Ворожіння на воді. Вранці 24 листопада наливали воду в миску і, зачерпнувши її долонею, вмивалися. Якщо брижі на поверхні швидко розгладжувалися, отже, скоро відбудеться зустріч з нареченим.

Ці ворожіння мають давню історію і досі користуються популярністю серед молодих дівчат. Хтозна, можливо, саме в День святої Катерини ви зможете дізнатися свою долю.

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