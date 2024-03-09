Роблять вас непривабливими: вживання яких продуктів негативно впливає на зовнішній вигляд

Французькі дослідники визначили, що деякі продукти роблять особу менш привабливою для інших. І напевно це не стане сюрпризом, адже це солодощі й оброблені продукти.

Ці спостереження підтвердив експеримент. Людей розділили на дві групи, одним давали сніданки з високим вмістом рафінованих вуглеводів, а інші отримували кориснішу їжу. Про це пише Радіотрек.

За кілька годин усіх їх фотографували в однакових умовах. Потім зображення показували наступній команді.

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Менш привабливими виявилися ті чоловіки та жінки, які їли на сніданок страви з високим глікемічним індексом (багатою на рафіновані вуглеводи). При цьому шкідливі продукти однаково негативно позначалися як на чоловіках, так і жінках.

Тобто солодощі, ковбаси, снеки за силою свого впливу не мають гендерної різниці.

Нагадаємо, ми вже писали, споживання якого продукту треба звести до мінімуму.

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