Може призвести до появи та розвитку раку: споживання якого продукту треба звести до мінімуму

Наш харчовий раціон відіграє визначальну роль у підтримці здоров'я. Проте існують окремі продукти, які можуть завдавати шкоди організму зсередини. Один з них, створений штучно близько 150 років тому, з часом здатний виїдати судини, провокуючи розвиток інсультів, як пише видання Главред. Деякі медики навіть прирівнюють його до легких наркотичних речовин через здатність викликати залежність.

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Цей продукт позбавлений вітамінів та мінералів, він сприяє бродінню інших продуктів в організмі та спричиняє ріст шкідливих грибків і бактерій, - наполягає відомий лікар Юрій Габовець.

Окрім того, як побічний ефект, він може призводити до розвитку онкологічних захворювань.

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Йдеться про білий цукор.

Споживання цукру необхідно обов'язково обмежувати. Це стосується не лише цукру, який ми додаємо до кави чи чаю, але й продуктів з прихованим вмістом цукру. Насамперед, це солодощі, солодкі газовані напої, соки в упаковках та інше.

Висновок очевидний - для збереження здоров'я та профілактики серйозних захворювань слід уникати надмірного вживання цукру та продуктів, що містять штучно додані цукри. Природні джерела вуглеводів, такі як фрукти та овочі, є набагато кориснішою альтернативою для забезпечення організму необхідною енергією.

Нагадаємо, ми вже писали, як схуднути за допомогою кави.

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