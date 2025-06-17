Щоб буряк ріс, як на дріжджах: чим і коли варто підживити для рекордного врожаю

У літній період важливо забезпечити овочеві культури, зокрема буряк, усіма потрібними елементами живлення. Цей коренеплід особливо чутливий до нестачі мінералів, тому правильне підживлення є запорукою хорошого врожаю.

Досвідчені городники поділилися рекомендаціями, чим і як краще удобрювати буряк у середині сезону. Сайт Новини.LIVE підготував корисні поради для тих, хто прагне зібрати багатий урожай.

Перше підживлення

Як тільки на буряку з’являються перші листки, настав слушний момент для внесення азотного добрива – саме воно стимулює активний ріст зеленої маси. Щоб забезпечити рослині потрібну кількість азоту, варто приготувати живильний розчин із таких компонентів:

аміачна селітра або карбамід (сечовина) – 1 столова ложка;

чиста вода – 10 літрів.

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Ця суміш допомагає швидше розвиватися бадиллю, що є ключовим для формування великих, соковитих і добре розвинених коренеплодів буряка.

Другий етап підживлення

Наступне підживлення буряка слід проводити під час активного росту рослини. Коли коренеплоди починають збільшуватися в розмірі, їм особливо потрібен калій – елемент, що робить буряк солодшим і соковитішим. Для приготування поживного розчину можна використати один із наступних варіантів:

Деревна зола – 1 склянка, залити 10 літрами води і настоювати протягом доби;

Сульфат калію – 1 чайна ложка на 10 літрів води.

Окрім живлення, деревна зола також знижує кислотність ґрунту та покращує його структуру, що позитивно впливає на розвиток буряка.

Третій етап підживлення

Останнє підживлення буряка проводять за 3–4 тижні до збору врожаю. На цьому етапі рослині потрібен бор, який запобігає появі білих смужок і пустот у коренеплодах. Для приготування живильної суміші використайте:

борну кислоту – 1 чайну ложку;

воду – 10 літрів.

Ретельно перемішайте компоненти та обприскайте листя буряка у похмуру погоду. Це допоможе зробити м’якоть більш однорідною і яскравою.

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