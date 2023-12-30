Щоб залучити удачу та достаток в новому році: Які страви обов'язково мають бути на новорічному столі
Які страви приготувати на Новий рік, щоб залучити удачу та гроші
Новий рік – це час нових починань і сподівань. Багато людей вірять, що певні страви на новорічному столі можуть допомогти залучити удачу і щастя в прийдешньому році.
Сподіваємося, що ці поради допоможуть вам приготувати смачний і символічний новорічний стіл, який принесе вам удачу і щастя в прийдешньому році.
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- Риба – це символ достатку і багатства. Тому на новорічний стіл часто подають рибу, наприклад, осетрину, лосось, форель або щуку.
- Горох або сочевиця – Бобові вважаються символом родючості і благополуччя. Вони також символізують гроші, оскільки їхні боби схожі на монети.
- Солодощі, такі як печиво, цукерки, торти та тістечка, вважаються символом радості і щастя. Тому вони обов'язково повинні бути присутні на новорічному столі.
- Яйця вважаються символом родючості та відродження. Вони також символізують багатство і достаток.
- Свинина вважається символом багатства і достатку.
- Зелень символізує зростання і новий початок.
- Насіння граната символізує родючість, достаток і процвітання. Кажуть, що вживання граната напередодні Нового року або в день Нового року принесе вам удачу і багатство в прийдешньому році.
- Мандарини та інші цитрусові мають яскраво-помаранчевий колір, що нагадує сонце. Вважається, що вживання мандаринів та апельсинів напередодні або в день Нового року принесе вам удачу та енергію в новому році.
Деякі додаткові поради
- Для того, щоб страви на новорічному столі принесли удачу, важливо приготувати їх з любов'ю і хорошими думками.
- Не варто переїдати на новорічному столі, оскільки це може призвести до протилежного результату.
- Після свята не забудьте прибрати зі столу всі залишки їжі і посуд, щоб не забруднювати простір негативною енергією.
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