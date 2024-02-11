Що таке тістечка моті та як їх приготувати вдома: відеорецепт

Моті - це традиційні японські ласощі, які готуються з клейкого рису. Їхня ніжність робить моті улюбленими десертами для людей у ​​всьому світі.

Ділимося рецептом приготування моті в домашніх умовах. Цей рецепт опублікувала фуд блогерка Юлія Віліч.

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Що входить в моті

Для тіста:

200 г рисового борошна

100 г цукрової пудри

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю

300 мл води

Харчові барвники (за бажанням)

Для начинки:

150 г вершкового сиру

50 мл вершків 35%

45 г цукрової пудри

Ягоди, фрукти, наповнювачі - за вашим смаком

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти для тіста до однорідної маси. Накрийте харчовою плівкою, зробіть проколи й поставте в мікрохвильову піч на 90 секунд при потужності 900 Вт.

Перевірте тісто, перемішайте і знову поставте в мікрохвильову піч на хвилину.

Замісіть тісто, присипавши стіл кукурудзяним крохмалем. Додайте барвники, якщо хочете.

Приготуйте начинку: змішайте вершковий сир, вершки, цукрову пудру та додайте наповнювачі до свого смаку.

Розкачайте тісто, викладіть начинку, зліпіть, як хінкалі, але хвостик приберіть.

Сформуйте колобочки моті. Смачного!

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