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Легкий та ніжний десерт, що підкорить серце другої половинки: Як приготувати бананові сирники

Ігор Романько

Як зробити бананові сирники

Любите сирники? А як щодо сирників з бананами? Це неймовірно смачний та поживний десерт, який сподобається і дорослим, і дітям!

Смачні сирники від "Рецепти щодня" – це чудовий сніданок, перекус або десерт. Замість бананів можна додати в сирне тісто яблука, груші, родзинки або інші фрукти та ягоди. Додайте в сирне тісто 1-2 столові ложки какао-порошку, щоб отримати шоколадні сирники. Готуйте з любов'ю і насолоджуйтесь.

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Інгредієнти:

  • 500 г сиру
  • 100 г борошна
  • 1 яйце
  • 100 г цукру (можна трохи менше)
  • 3 банани
  • 1 ч. л. розпушувача
  • Рослинна олія для смаження

Приготування:

  1. Сир протріть через сито або подрібніть у блендері, щоб не було грудочок.
  2. Додайте до сиру просіяне борошно, розпушувач, яйце, сіль і цукор.
  3. Очистіть банани, подрібніть їх і додайте в сирне тісто.
  4. Добре перемішайте масу до однорідності.
  5. Сформуйте сирники, обваляйте їх у борошні.
  6. Обсмажте на розігрітій олії по 4-5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
  7. Накрийте сковороду кришкою і прогрійте сирники ще 3 хвилини.
  8. Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.
  9. Подавайте сирники з варенням, згущеним молоком, сметаною або іншими солодкими добавками.

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