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Що зробити перед приготуванням дешевої риби, щоб зробити її ароматною та соковитою

Ігор Романько

Як замаринувати рибу мінтай, хек та плутасу в соляному розчині

Навіть найсухіша риба після цього трюку стає соковитою, ароматною та смачною. Цей трюк можна використовувати для будь-якої риби: морської, річкової, свіжої або замороженої. Для більш насиченого аромату можна додати до розчину спеції, лавровий лист, цибулю або часник.

Хочете, щоб будь-яка риба, навіть хек або мінтай, вийшла соковитою, ароматною та смачною? Рецептом поділились на сайті gospodynka.

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Що вам знадобиться:

  • Риба (будь-яка, заморожена або свіжа)
  • Сіль
  • Цукор
  • Вода

Що робити:

  • Розморозьте рибу трохи.
  • Випатрайте рибу, видаліть хвіст, плавці, голову та чорну плівку (у морської риби).
  • Приготуйте розчин: на 1 літр води додайте 1 столову ложку солі та 1 столову ложку цукру.
  • Нагрійте воду до 40-45°C, щоб сіль і цукор розчинилися.
  • Занурте рибу в розчин і залиште на 1 годину.
  • Вийміть рибу з розчину, просушіть паперовими рушниками.
  • Готуйте рибу будь-яким способом: смажте, тушкуйте, запікайте.

Що дає цей трюк:

  • Завдяки солі та цукру відбувається дифузія та денатурація білків.
  • Клітини риби вбирають рідину, стають щільними, риба не втрачає соковитість.
  • Зникає неприємний запах та присмак.

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