Що посадити в міжряддя картоплі для гігантського врожаю: поради городників

Висаджуючи деякі види рослин у рядки між картоплею, можна збільшити кількість урожаю.

Експерти поділилися інформацією про те, яке сусідство буде сприяти підвищенню врожайності картоплі. Про це пише Ukr.Media.

Що варто посадити в міжряддях картоплі

Ідеальними сусідами для картоплі у міжряддях є такі рослини, як цибуля, часник, а також зелень, включаючи кріп, листовий салат та шпинат.

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Крім того, картопля відмінно співіснує з хрестоцвітими рослинами, такими як редька, редиска та гірчиця, які позитивно впливають на її ріст.

У разі, коли простір між рядами дозволяє, можна розмістити між ними капусту.

Також картоплі на користь буде сусідство з деякими видами бобових, наприклад, з кущовими сортами квасолі.

Втім, якщо ви використовуєте хімічні засоби обробки для картоплі, то висаджувати поруч стручкову квасолю чи горох не рекомендується.

Не рекомендується також саджати між рядами картоплі боби, оскільки це може призвести до конкуренції за поживні речовини.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, яку рослину слід посадити поруч з помідорами, щоб вони були смачніші.

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