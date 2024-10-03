Що треба зробити в саду та на городі у жовтні: дачники підказали

З настанням осені садівники та городники розпочинають важливі підготовчі роботи, щоб забезпечити рослинам комфортну зимівлю. Паралельно продовжується висадка нових саджанців.

Жовтень - час активної підготовки саду до холодів, при цьому триває збір врожаю та завершуються вересневі роботи. Портал РБК-Україна підготував перелік необхідних садово-городніх завдань на жовтень.

Роботи в саду протягом жовтня

Збирання врожаю

Пріоритетним завданням жовтня є збір врожаю. Розпочинають із зимових сортів яблук та груш, обираючи для цього сухий день. Також збирають пізні сорти столового винограду та аронію. Завершують збір врожаю айвою в середині місяця.

Догляд за газоном

Продовжується скошування газону, але висота залишається на 1-3 см вищою за звичайну для запобігання утворенню плісняви. Останнє скошування рекомендується провести 15-20 жовтня.

Обрізка рослин

На початку місяця, коли припиняється рух соку, обрізають малину та актинідію для формування куща та захисту від паразитів. Троянди підрізають мінімально, видаляючи лише пошкоджені гілки.

Захист від шкідників

У другій половині жовтня, після перших заморозків, яблуні та груші обробляють 5% розчином сечовини для профілактики парші.

Побілка дерев

Для захисту стовбурів і гілок від сонячних опіків взимку та навесні проводять побілку водоемульсійною фарбою або вапняним розчином.

Обробка ґрунту

Перекопування ґрунту на глибину 5-8 см, а навколо плодових дерев до 20 см, допомагає зменшити кількість шкідників. Оптимальний час - коли листя починає жовтіти.

Внесення добрив

Для кращої перезимівлі рослин у жовтні вносять органічні, фосфорні та калійні добрива, зазвичай під час перекопування.

Посадка рослин

Після опадання листя пересаджують дерева та кущі, висаджують троянди та чагарники. Посадку проводять до середини жовтня, попередньо удобривши ґрунт. Також висаджують цибулини тюльпанів, гіацинтів та лілій.

Осінній полив

Наприкінці жовтня, коли температура знижується до 2-5°C, проводять рясний полив для запобігання швидкому промерзанню ґрунту.

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Городні роботи в жовтні

Жовтневі роботи на городі спрямовані на підготовку ділянки до наступного сезону.

Завершення збору врожаю До кінця місяця збирають буряки, моркву, картоплю, редьку, гарбузи, капусту, пастернак, селеру та петрушку.

Прибирання залишків рослин Для запобігання поширенню хвороб та розмноженню шкідників, після збору врожаю видаляють рослинні залишки.

Посів озимих культур

Для раннього весняного врожаю висаджують озимі цибулю та часник, сіють моркву, кріп та петрушку.

Висів сидератів

На початку жовтня висівають рослини-сидерати (гірчицю, овес, фацелію, озиму рожу) для збагачення ґрунту та запобігання ерозії.

Удобрення ґрунту

Перед зимовим промерзанням ґрунт перекопують на глибину до 30 см, вносячи органічні та мінеральні добрива. За потреби додають доломітове борошно або вапно для нормалізації кислотності.

Обробка теплиць

Для запобігання розмноженню шкідливих мікроорганізмів проводять дезінфекцію теплиць та парників, прибирають опале листя та рослинні залишки.

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