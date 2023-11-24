Що робити з котом-шкодою: експерти сказали, як легко навчити тварину 'вимикатися'

Якщо ваші коти неслухняні й ігнорують заборони лазити по столах у кухні, чи скидати речі з полиць, варто набратися терпіння й навчити тварину виконувати команду OFF ("вимкнись"). Фахівці кажуть, що тварина з часом звикне й реагуватиме на зауваження.

Експерти з Animalreport дали поради, як перевиховати кота, який звик робити шкоду.

"Ось тут і проявляється магія команди OFF. Ця проста, але неймовірно корисна команда може стати квитком у безпеку як для вашого кота, так і для ваших дорогоцінних речей", – зауважили фахівці.

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Зазначається, що навчити кота реагувати на команду OFF — це все одно, що вести з ним "дружню, але тверду розмову". Цією командою ви повідомляєте тварині про допустимі межі, не підвищуючи голос і не вдаючись до фізичного контакту.

Фахівці радять: як тільки кіт поліз на стіл, або на полиці, з яких він звик скидати різні предмети, потрібно твердим голосом промовити "OFF". Це слово треба вимовляти навіть тоді, коли тварина лише має намір вилізти туди, куди не слід.

"Це вчить їх, що поверхня заборонена, а також запобігає розвитку цієї звички. Йдеться про максимізацію ефективності команди", – пояснюють експерти.

Якщо кіт почне реагувати на команду, потрібно винагородити його. Це може бути частування, погладжування або словесна похвала.

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"Регулярно включайте команду "Вимкнись" у взаємодію з кішкою, щоб зміцнити її розуміння команди. Якщо ваша кішка ігнорує команду OFF, подумайте про інтеграцію іграшки або лазерної указки у своє навчання. Спрямувавши їхню увагу на іграшку, ви можете відвернути їх від меблів, додавши елемент веселощів навчанню", – йдеться у повідомленні.

Експерти пояснюють: навчання вимагає часу. Залишайтеся терплячими та послідовними у своєму навчанні, і ваша кішка поступово зрозуміє та відреагує на команду "Вимкнись".

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