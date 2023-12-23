Що робити, якщо пряники стали твердими: корисний лайфхак
Що робити, щоб тверді пряники знову стали м'якими та ароматними
Імбирне печиво – це традиційна різдвяна випічка, яка добре зберігається і дуже повільно сохне. Однак, іноді пряники виходять твердими.
Не варто викидати черстві смаколики, адже існує кілька способів розм'якшити тверді імбирні пряники, пише сайт Odzywianie.wprost.pl.
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- Поставте пряники в розігріту духовку на 5-10 хвилин. Перед цим збризніть їх водою.
- Покладіть пряники в мікрохвильову піч на 30 секунд. Перед цим теж збризніть їх водою.
- Зберігайте пряники у вологому місці. Покладіть їх у миску і накрийте тканиною.
Рецепт імбирних пряників
Інгредієнти:
- Масло кімнатної температури - 125 г
- Борошно - 450-500 г
- Рідкий мед - 165 г
- Куряче яйце - 1 шт.
- Цукор - 100 г
- Мелений мускатний горіх - 1 ч. л
- Кориця - 1 ч. л
- Мелений імбир - 1 ч. л
- Сода - 2 ч. л
Приготування:
- У каструлю всипте цукор, мед і сухі спеції. На маленькому вогні доведіть масу до кипіння, постійно помішуючи її. Після цього зніміть масу з вогню, додайте соду і інтенсивно перемішайте.
- Далі додайте масло, перемішайте і залиште охолонути. Через деякий час додайте в каструлю яйце - суміш має вийти однорідною.
- До медової маси порціями додавайте борошно та замісіть тісто. Готове тісто замотайте в плівку і покладіть у холодильник на п'ять годин.
- Розділіть тісто на невеликі частини, розкачати їх і зробіть печиво довільної форми.
- Застеліть деко пергаментом і викладіть тісто. Відправте печиво в розігріту духову піч до 180 °C на 12 хвилин.
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