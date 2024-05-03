Що буде з організмом, якщо пити тільки каву без кофеїну

Що буде, якщо постійно пити каву без кофеїну

Хоча кофеїн має тонізуючий ефект, він може негативно впливати на сон, тривожність та інші аспекти здоров'я. Тому багато людей обирають каву без кофеїну.

Однак, якщо ви шукаєте спосіб насолодитися кавою без негативних наслідків кофеїну, кава без кофеїну може бути чудовою альтернативою. Про це пише видання Parade.

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Ось 5 причин, чому ви можете подумати про те, щоб перейти на каву без кофеїну:

1. Кращий сон:

Відмова від кофеїну, особливо в другій половині дня, може покращити ваш сон. Дослідження показали, що кофеїн може скоротити загальний час сну на 45 хвилин і його ефективність на 7%.

2. Зменшення тривоги:

Деякі дослідження свідчать про зв'язок між вживанням кави та підвищеним рівнем тривоги. Перехід на каву без кофеїну може допомогти зменшити відчуття тривоги.

3. Зниження ризику когнітивних порушень:

Кава без кофеїну, як і звичайна кава, багата на антиоксиданти, які допомагають запобігти хронічному запаленню в мозку, що може призвести до когнітивних порушень.

4. Зниження ризику серцево-судинних захворювань:

Дослідження показали, що кава без кофеїну містить більше фенольної кислоти (антиоксиданту), ніж кава з кофеїном, а фенольна кислота безпосередньо пов'язана із захистом від серцево-судинних захворювань.

5. Збільшення тривалості життя:

Дослідження показали, що вживання кави, як з кофеїном, так і без нього, може трохи збільшити тривалість життя. Це пов'язано з антиоксидантами, вітамінами групи B, магнієм і калієм, які містяться в обох видах кави.

Важливо зазначити, що:

Перехід на каву без кофеїну може призвести до тимчасових симптомів відміни кофеїну, таких як головний біль, втома, дратівливість.

Деякі люди можуть відчувати, що кава без кофеїну має менш виражений смак, ніж звичайна кава.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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